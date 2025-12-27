«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча 18-го тура АПЛ начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 27 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер из Уилтшира. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 29 набранных очков в 17 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 10 очков. «Вулверхэмптон» с двумя очками располагается на последнем месте в таблице АПЛ.