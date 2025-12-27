«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 27 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия). В качестве главного арбитра матча выступит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ноттингем Форест» набрал 18 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, у команды в активе 37 очков.

В предыдущем туре «Ноттингем Форест» на выезде потерпел поражение от «Фулхэма» со счётом 0:1, а «Манчестер Сити» на своём поле одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» (3:0).