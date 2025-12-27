«Арсенал» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча 18-го тура АПЛ начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 27 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Арсенал» и «Брайтон». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс из Лестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «пушкарей» 39 набранных очков в 17 матчах. Отрыв от занимающего второе место «Манчестер Сити» составляет два очка. «Брайтон» с 24 очками располагается на девятой строчке в таблице АПЛ.