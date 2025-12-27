Скидки
«Спартак» начал переговоры по левому защитнику из «Фламенго» — RTI Esporte

«Спартак» начал переговорный процесс по переходу левого защитника «Фламенго» Матиаса Виньи. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, спортивный директор бразильского клуба Жозе Боту выдвинул красно-белым ряд требований: более высокая сумма трансфера, окончательный расчёт, который необходимо произвести не позднее декабря 2026 года. Также во «Фламенго» хотят включить в сделку легко достижимые бонусы за результативность защитника и сохранить за собой 20% прав на потенциальную перепродажу Виньи в будущем.

Кроме того, красно-чёрные желают, чтобы было уменьшено влияние агентов на сделку для увеличения прибыли клуба. На текущий момент ему принадлежит 80% прав на игрока.

Винья играет за «Фламенго» с января 2024 года. За этот период 28-летний уругваец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

