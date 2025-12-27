Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уганда — Танзания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» отклонил предложение по трансферу нападающего «Ромы» Артёма Довбика — Моретто

«Атлетико» отклонил предложение по трансферу нападающего «Ромы» Артёма Довбика — Моретто
Комментарии

Нападающий итальянской «Ромы» Артём Довбик может сменить клубную прописку в период зимнего трансферного окна. Услуги игрока сборной Украины были предложены руководству мадридского «Атлетико», но испанская сторона ответила отказом. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто в соцсетях.

28-летний футболист не получает регулярной игровой практики в составе римлян под руководством Джан Пьеро Гасперини. Ранее Довбик уже имел возможность присоединиться к стану «матрасников» ещё летом 2024 года после завершения выступлений за «Жирону», однако на тот момент выбор был сделан в пользу переезда в чемпионат Италии.

Рыночная стоимость лучшего бомбардира Ла Лиги сезона-2023/2024 оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн.

Материалы по теме
Стало известно, где может продолжить карьеру Артём Довбик
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android