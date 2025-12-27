«Атлетико» отклонил предложение по трансферу нападающего «Ромы» Артёма Довбика — Моретто

Нападающий итальянской «Ромы» Артём Довбик может сменить клубную прописку в период зимнего трансферного окна. Услуги игрока сборной Украины были предложены руководству мадридского «Атлетико», но испанская сторона ответила отказом. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто в соцсетях.

28-летний футболист не получает регулярной игровой практики в составе римлян под руководством Джан Пьеро Гасперини. Ранее Довбик уже имел возможность присоединиться к стану «матрасников» ещё летом 2024 года после завершения выступлений за «Жирону», однако на тот момент выбор был сделан в пользу переезда в чемпионат Италии.

Рыночная стоимость лучшего бомбардира Ла Лиги сезона-2023/2024 оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн.