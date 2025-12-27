Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» предложил € 3-4 млн за защитника «Фламенго», бразильцы хотят € 6 млн — RTI

«Спартак» предложил € 3-4 млн за защитника «Фламенго», бразильцы хотят € 6 млн — RTI
Комментарии

«Спартак» сделал два предложения «Фламенго» о переходе левого защитника Матиаса Виньи. Первое из них было на сумму € 3 млн, второе — € 4 млн. Однако бразильский клуб отклонил оба. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, руководство красно-чёрных ожидает нового предложения от московского клуба на текущих выходных. «Фламенго» хочет выручить € 6 млн с продажи 28-летнего футболиста. Сторона Виньи рассматривает эту сделку как перспективную.

Винья играет за «Фламенго» с января 2024 года. За этот период уругваец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одни голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
«Спартак» начал переговоры по левому защитнику из «Фламенго» — RTI Esporte
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android