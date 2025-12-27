«Спартак» предложил € 3-4 млн за защитника «Фламенго», бразильцы хотят € 6 млн — RTI

«Спартак» сделал два предложения «Фламенго» о переходе левого защитника Матиаса Виньи. Первое из них было на сумму € 3 млн, второе — € 4 млн. Однако бразильский клуб отклонил оба. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, руководство красно-чёрных ожидает нового предложения от московского клуба на текущих выходных. «Фламенго» хочет выручить € 6 млн с продажи 28-летнего футболиста. Сторона Виньи рассматривает эту сделку как перспективную.

Винья играет за «Фламенго» с января 2024 года. За этот период уругваец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одни голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

