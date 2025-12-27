Скидки
Футбол

«Яшину дали «Золотой мяч», когда его уничтожали в Советском Союзе». Бубнов — о вратарях

«Яшину дали «Золотой мяч», когда его уничтожали в Советском Союзе». Бубнов — о вратарях
Комментарии

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился воспоминаниями о голкиперах Советского Союза, вспомнив «Золотой мяч», полученный советским вратарём Львом Яшиным в 1963 году.

«Маслаченко и Кавазашвили, знаешь, да? Я разговаривал с ними на эту тему, так они на полном серьёзе говорили, и Маслаченко, и Кавазашвили, что они сильнее Яшина. А им не повезло, потому что, вот, Яшин там [получил] «Золотой мяч». Причём ему «Золотой мяч» дали, когда его здесь, в Советском Союзе, уничтожали, Бесков его в Москве не ставил.

Если бы французы на этот товарищеский матч в честь столетия английского футбола не пригласили, он там первый тайм «на ноль» и не сыграл бы (Лев Яшин защищал ворота сборной Мира 23 октября 1963 года. — Прим. «Чемпионата»). Ничего бы он и не получил, его бы здесь гнобили по-прежнему.

А так, его уничтожали после Чили, когда… Я вот только сейчас узнал, что, оказывается, в Чили он мог вот эти голы пропустить, да, за которые его стали уничтожать, там, идиот, журналист, которому дали задание найти крайнего, он Яшина нашёл. Тогда же замен не было вообще. И Яшину ударили по голове, у него сотрясение мозга. Он пять минут лежал без сознания, еле отошёл.

Он потом играл, понимаешь? У нас после таких травм люди восстанавливаются. Запрещают играть вообще после такой травмы, если у него сотрясение мозга. Тем более он сознание потерял, как говорят очевидцы. Представляешь? А эти на полном серьёзе говорили, что Яшина просто любили, доверяли, «Золотой мяч», и поэтому им не давали возможность себя проявить.

И у них даже в какой-то степени, вот, Маслаченко уже нет, у них даже обида была. Понимаешь? А Кавазашвили говорил: «Да, действительно, я считаю, что сильнее», — поделился Бубнов в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

