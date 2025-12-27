Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски рассказал, что его сильно удивило после переезда в Испанию

Левандовски рассказал, что его сильно удивило после переезда в Испанию
Комментарии

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что его сильно удивило после переезда в Испанию в 2022 году.

«[Здесь] каталонцев называют поляками (Polaco — прозвище, используемое в Испании для обозначения каталонцев или их языка. — Прим. «Чемпионата»). Всегда говорю, что я и просто поляк, и поляк из Барселоны. Забавно, что, когда я приехал в сюда, даже не осознавал, насколько важен каталонский язык для каталонцев в Барселоне. Ожидал, что он будет чем-то вроде баварского в Мюнхене или как силезский язык в Польше. Он существует, однако о нём всё больше забывают. Но в Барселоне во всех школах, государственных и частных, каталонский язык является обязательным предметом для изучения», — приводит слова Левандовского Sport.es со ссылкой на YouTube-канале Rymanowski Live.

Материалы по теме
Левандовски подтвердил, что «Барселона» просила его не забивать голы
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android