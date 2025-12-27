Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что его сильно удивило после переезда в Испанию в 2022 году.

«[Здесь] каталонцев называют поляками (Polaco — прозвище, используемое в Испании для обозначения каталонцев или их языка. — Прим. «Чемпионата»). Всегда говорю, что я и просто поляк, и поляк из Барселоны. Забавно, что, когда я приехал в сюда, даже не осознавал, насколько важен каталонский язык для каталонцев в Барселоне. Ожидал, что он будет чем-то вроде баварского в Мюнхене или как силезский язык в Польше. Он существует, однако о нём всё больше забывают. Но в Барселоне во всех школах, государственных и частных, каталонский язык является обязательным предметом для изучения», — приводит слова Левандовского Sport.es со ссылкой на YouTube-канале Rymanowski Live.

