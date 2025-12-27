Энцо Мареска сообщил о травме Хато и возвращении Гиттенса перед игрой с «Астон Виллой»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска сообщил актуальные данные о составе своей команды перед матчем 18-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».

Специалист сообщил на предматчевой пресс-конференции, что защитник Йоррел Хато не сможет принять участие в предстоящей игре. Футболист получил повреждение ещё во время разминки перед прошлым матчем с «Ньюкаслом».

При этом в распоряжение лондонцев вернулся Джейми Гиттенс. Ранее у нападающего наблюдались проблемы с плечом, однако все восстановительные мероприятия завершились успешно. Гиттенс набрал необходимую физическую форму и готов выйти на поле.

Матч «Челси» с «Астон Виллой» состоится сегодня, 27 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.