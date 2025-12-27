«Челси» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча 18-го тура АПЛ начнётся в 20:30

Сегодня, 27 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» и «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл (Нунатон). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «синих» 29 набранных очков в 17 матчах. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 11 очков. «Астон Вилла» с 36 очками располагается на третьей строчке в таблице АПЛ.