Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Челси — Астон Вилла: онлайн-трансляция матча 18-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 20:30

«Челси» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча 18-го тура АПЛ начнётся в 20:30
Сегодня, 27 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» и «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл (Нунатон). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «синих» 29 набранных очков в 17 матчах. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 11 очков. «Астон Вилла» с 36 очками располагается на третьей строчке в таблице АПЛ.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
