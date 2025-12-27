«МЮ» может купить Коне из «Ромы», летом «Интер» предлагал € 40 млн за игрока — Теодори

Полузащитник «Ромы» Ману Коне может покинуть итальянский клуб грядущим летом и перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Франческу Теодори.

По информации источника, не исключено, что французский футболист станет частью сделки по трансферу нападающего «красных дьяволов» Джошуа Зиркзее в стан «волков». Сам Коне хочет стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Подчёркивается, что минувшим летом «Интер» предлагал более € 40 млн за 24-летнего полузащитника, однако тогда «Рома» отказалась от этой сделки.

В нынешнем сезоне Коне принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: