Тренер «Челси» Мареска — об Унаи Эмери: он делает фантастическую работу

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед матчем 18-го тура АПЛ подчеркнул, что успехи «Астон Виллы» в этом сезоне подтверждают важность верности своим принципам. После неудачного старта с тремя ничьими и двумя поражениями команда Унаи Эмери одержала 10 побед подряд, включая недавнюю над «Манчестер Юнайтед».

Мареска отметил, что Эмери не поддался панике и продолжал следовать своей стратегии. «Челси» стремится достичь такой же стабильности и прервать беспроигрышную серию «Астон Виллы» на «Стэмфорд Бридж».

«Стараюсь учиться у таких тренеров, как Унаи. Он делает фантастическую работу, его трудовая этика впечатляет», — сказал Мареска на предматчевой пресс-конференции.

Матч «Челси» с «Астон Виллой» состоится сегодня, 27 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.