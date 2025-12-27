Скидки
«Ман Сити» предложил «Реалу» купить защитника за € 30 млн — Defensa Central

«Ман Сити» предложил «Реалу» купить защитника за € 30 млн — Defensa Central
«Манчестер Сити» выставил на продажу центрального защитника Натана Аке. Его кандидатура была предложена мадридскому «Реалу». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, английский клуб хочет выручить € 30 млн с возможной продажи 30-летнего футболиста. «Горожане» не хотят отпускать Аке в качестве свободного агента.

Однако на текущий момент «Реал» не проявляет сильного интереса к защитнику «Манчестер Сити». «Барселона» является более явным претендентом на нидерландского игрока.

Аке играет за «горожан» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

