«Реал» может купить Витинью за € 100 млн в случае ухода Винисиуса — Cadena Ser

В случае продажи крайнего нападающего Винисиуса Жуниора грядущим летом мадридский «Реал» может приобрести полузащитника «ПСЖ» Витинью. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, существует вероятность, что бразилец не продлит контракт со «сливочными», заканчивающийся летом 2027 года. В связи с этим «Реал» может продать вингера летом 2026 года и не сделает это дешевле, чем за € 100 млн. Вырученные средства способны помочь «Королевскому клубу» в покупке Витиньи.

Подчёркивается, что в контракте португальского полузащитника есть пункт об отступных в размере € 100 млн, который «Реал» может активировать при желании футболиста перейти к ним.

В нынешнем сезоне Витинья принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: