Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов объяснил, почему у Ролана Гусева не получится в «Динамо»

Владислав Радимов объяснил, почему у Ролана Гусева не получится в «Динамо»
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах «Динамо» после назначения на пост главного тренера российского специалиста Ролана Гусева. В концовке первой части сезона Гусев руководил командой в статусе исполняющего обязанности.

— «Динамо» и Гусев — получится?
— Нет, вообще нет. Они не улучшат свою игру. Думаю, самый главный критерий — это то, что Гусев не справится с раздевалкой. Мне кажется, после тех интервью, что он дал, просто в него никто не поверит, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

На зимний перерыв в Мир Российской Премьер-Лиге «Динамо» ушло на 10-м месте в турнирной таблице. В активе бело-голубых 21 очко в 18 турах.

Материалы по теме
Как в «Динамо» отвергли революцию и были ли варианты, кроме Гусева. Шанс ему — это верно? Как в «Динамо» отвергли революцию и были ли варианты, кроме Гусева. Шанс ему — это верно?
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android