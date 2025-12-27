Владислав Радимов объяснил, почему у Ролана Гусева не получится в «Динамо»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах «Динамо» после назначения на пост главного тренера российского специалиста Ролана Гусева. В концовке первой части сезона Гусев руководил командой в статусе исполняющего обязанности.

— «Динамо» и Гусев — получится?

— Нет, вообще нет. Они не улучшат свою игру. Думаю, самый главный критерий — это то, что Гусев не справится с раздевалкой. Мне кажется, после тех интервью, что он дал, просто в него никто не поверит, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

На зимний перерыв в Мир Российской Премьер-Лиге «Динамо» ушло на 10-м месте в турнирной таблице. В активе бело-голубых 21 очко в 18 турах.