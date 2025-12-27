Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гурцкая: матч «Спартак» — «Динамо» — это две дворовые команды, ни тренеров, ни футбола

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2) лучшим в 2025 году, проведя параллель с московским дерби «Спартак» — «Динамо» (1:1), которое также состоялось в 18-м туре, но на день раньше.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

— Самый интересный матч, который ты смотрел в этом году?
— Я в восторге, знаешь, всегда говорят эту фразу: «Запоминается последнее». И для меня [матч] «Краснодар» — ЦСКА прямо поставил жирную точку. Я жду весну теперь. То, что у нас есть такие матчи, для меня важно.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

— То есть зрелищность важна всё-таки?
— Поясню. За два дня в чемпионате России было два больших матча: «Спартак» — «Динамо» и «Краснодар» — ЦСКА. Матч «Спартак» — «Динамо» — это были две дворовые команды, где нет ни тренеров, ни зрелища, ни футбола, был «Бей-беги». И на следующий день был большой тренерский матч, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

