Гурцкая: матч «Спартак» — «Динамо» — это две дворовые команды, ни тренеров, ни футбола

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2) лучшим в 2025 году, проведя параллель с московским дерби «Спартак» — «Динамо» (1:1), которое также состоялось в 18-м туре, но на день раньше.

— Самый интересный матч, который ты смотрел в этом году?

— Я в восторге, знаешь, всегда говорят эту фразу: «Запоминается последнее». И для меня [матч] «Краснодар» — ЦСКА прямо поставил жирную точку. Я жду весну теперь. То, что у нас есть такие матчи, для меня важно.

— То есть зрелищность важна всё-таки?

— Поясню. За два дня в чемпионате России было два больших матча: «Спартак» — «Динамо» и «Краснодар» — ЦСКА. Матч «Спартак» — «Динамо» — это были две дворовые команды, где нет ни тренеров, ни зрелища, ни футбола, был «Бей-беги». И на следующий день был большой тренерский матч, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»