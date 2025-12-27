Скидки
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Реала» Васкес: рано или поздно справедливость по делу Негрейры восторжествует!

Экс-игрок «Реала» Васкес: рано или поздно справедливость по делу Негрейры восторжествует!
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес высказался о деле Негрейры, по которому «Барселона» подозревается во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре.

«Это гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Трудно объяснить, что клуб [«Барселона»] заплатил кому-то из судейского штаба… Постепенно правда всплывает наружу, и мы видим, что происходило в годы Негрейры. Рано или поздно справедливость восторжествует!» — сказал Васкес в интервью AS.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

