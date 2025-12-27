Оздоев: «Краснодар» сейчас — лучшая команда России, но ПАОК обыграл бы их

Полузащитник греческого клуба ПАОК Магомед Оздоев высказался о потенциальных перспективах «Краснодара» в Лиге чемпионов и сравнении с клубом ПАОК.

— «Краснодар» не вышел бы в плей-офф?

— В группу ЛЧ «Краснодар» бы попал, да. По уровню игры, футболистов, интенсивности борьбы «Краснодар» сейчас — лучшая команда России.

— ПАОК сейчас обыграл бы «Краснодар»?

— Сейчас, если отринуть все внешние факторы, — да. Интересный был бы матч, я тебе скажу.

— Чемпионат Греции сильнее чемпионата России?

— Считаю, да. Пять лет назад разница была в пользу РПЛ. Сейчас не так, — приводит слова полузащитника Sport24.

Магомед Оздоев, который покинул Россию три с половиной года назад после четвёртого чемпионства с «Зенитом», продолжает свою карьеру за границей. В Турции он выступал за «Фатих Карагюмрюк», где работал под руководством Андреа Пирло и забил пять голов и сделал шесть ассистов во всех турнирах. Затем Оздоев подписал контракт с греческим клубом ПАОК, с которым стал чемпионом. В данный момент команда занимает третье место в чемпионате Греции и борется за выход в плей-офф Лиги Европы.

