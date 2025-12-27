Скидки
Шаронов может войти в штаб Гусева в «Динамо» — источник

Бывший футболист сборной России Роман Шаронов может войти в тренерский штаб Ролана Гусева в московском «Динамо». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Последним местом работы Шаронова был «СКА-Хабаровск», который он покинул в мае 2024 года. Ранее 49-летний специалист трудился в кипрском «Пафосе» и казанском «Рубине».

23 декабря «Динамо» объявило о назначении Гусева главным тренером команды до конца нынешнего сезона. После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 21 очко и занимают 10-е место. В первом матче после возобновления РПЛ команда Гусева встретится с «Крыльями Советов» (28 февраля).

