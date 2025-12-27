Скидки
Магомед Оздоев: российские клубы не могут конкурировать на уровне Лиги чемпионов

Полузащитник Магомед Оздоев прокомментировал шансы российских клубов в Лиге чемпионов. Летом прошлого года он утверждал: «В Лиге чемпионов ни у «Зенита», ни у любой другой команды топ-5 РПЛ не было бы шансов. Абсолютно!» Недавно Оздоев уточнил свою позицию и развил тему.

— За последние годы Лига чемпионов достигла космического уровня. И не все в России понимают насколько. Там даже не с чем сравнить.

— Увы.
— А мне есть с чем. То и дело мы слышим: «Российские клубы боролись бы в Европе за то и за это». Ну, это только разговоры. Реальный уровень ты можешь понять, только конкурируя с топами.

—Ты последний раз играл в ЛЧ за «Зенит» четыре года назад. С тех пор разрыв стал совсем огромным?
— Да. Даже попасть в Лигу чемпионов сейчас — уже очень сложная задача. Туда напрямую отбираются по пять-шесть команд из Англии, Испании. Мест для средних команд очень мало.

— Так вроде бы наоборот: стало больше участников.
— Больше стало топов. Средняя масса же уменьшилась. Просто так в ЛЧ никто не попадает, — приводит слова полузащитника Sport24.

Магомед Оздоев, который покинул Россию три с половиной года назад после четвёртого чемпионства с «Зенитом», продолжает свою карьеру за границей. В Турции он выступал за «Фатих Карагюмрюк», где работал под руководством Андреа Пирло и забил пять голов, а также сделал шесть ассистов во всех турнирах. Затем Оздоев подписал контракт с греческим ПАОК, с которым стал чемпионом. В данный момент команда занимает третье место в чемпионате Греции и борется за выход в плей-офф Лиги Европы.

