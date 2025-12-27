Скидки
Аршавин и Кержаков выступили против лимита на легионеров в РПЛ

Бывшие футболисты санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин и Александр Кержаков высказались против лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв выступил с идеей сокращения числа иностранцев в РПЛ.

— Лимит на легионеров погубит наш футбол?
Кержаков: Да я вообще против лимитов, если честно.

Аршавин: Да это не «погубит» или «не погубит». Это просто неправильно. Вот и всё, — ответили Аршавин и Кержаков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Действующий лимит на легионеров запрещает клубам РПЛ одновременно использовать больше восьми иностранцев на поле и иметь в заявке на сезон больше 13 легионеров. Под запрет не попадают иностранцы из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Армении.

