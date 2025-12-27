Скидки
Главная Футбол Новости

«Власть больших денег будет преобладать». Гурцкая — о шансах россиян уехать в Европу

Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая скептически высказался о перспективах российских футболистов перебраться в один из топ-5 сильнейших европейских чемпионатов.

— Уедет ли российский игрок в один из топ-5 европейских чемпионатов в 2026 году?
— Я бы так сузил: в топ-5 чемпионатов в первые пять команд — нет. Ответ «нет», не уедет. Уедет ли вообще какой-нибудь значимый для России игрок из нашего чемпионата? То есть это Сперцян, Батраков, Кисляк… В «Зените» нет воспитанников российского футбола. Глушенков уже никуда не уедет. Поэтому… Честно, мало верю в это. Я понимаю, что пишут, но пока, мне кажется, к сожалению, власть больших денег будет преобладать над тем, что можно уехать за меньшие деньги и продолжить карьеру. Поэтому я в это не верю пока.

— А если ты включишься в эту сделку?
— К сожалению, даже если я включусь в эту сделку, тяжело будет уговорить наших ребят.

— Реально или нет? Воробьёв в «Удинезе» — были какие-то слухи.
— Я в это не верю, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Комментарии
