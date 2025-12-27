«Наполи» готов заплатить € 50 млн за нападающего «Реала» — Defensa Central

«Наполи» заинтересован в переходе крайнего нападающего мадридского «Реала» Франко Мастантуоно. Неаполитанский клуб готов предложить € 50 млн за трансфер 18-летнего футболиста нынешней зимой. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, «Королевский клуб» не намерен продавать Мастантуоно и рассчитывает, что он покажет свою лучшую форму во второй части сезона.

В нынешнем сезоне Мастантуоно принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: