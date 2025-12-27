Скидки
Гвардиола ответил, будет ли «Ман Сити» активен на зимнем трансферном рынке

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможных трансферах клуба в зимнее трансферное окно.

«Всё может произойти. В начале минувшего сезона я никак не мог предположить, что перед зимним трансферным окном, когда мы подписали четыре или пять игроков, у нас будет так много травмированных», — приводит слова Гвардиолы City Xtra на своей странице в социальной сети X.

В зимнее трансферное окно сезона-2024/2025 «Манчестер Сити» приобрёл нападающего Омара Мармуша, полузащитника Нико Гонсалеса, защитников Абдукодира Хусанова, Витора Рейса и Джума Ба.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

