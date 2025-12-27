Эндрик установил рекорд в «Лионе», не сыграв ни одного матча — The Touchline

Бразильский нападающий Эндрик, подписавший контракт с «Лионом» на правах аренды из мадридского «Реала», уже вошёл в историю клуба, не сыграв ни одной минуты. 23 декабря «Лион» объявил о трансфере Эндрика через свой официальный аккаунт в социальной сети. Видео, посвящённое переходу бразильца, вызвало большой интерес у болельщиков и стало самым просматриваемым в истории клуба в социальных сетях. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

На утро 27 декабря видеоролик с участием Эндрика набрал более 1,1 млн просмотров, установив новый клубный рекорд.

Эндрик может дебютировать за «Лион» уже 3 января, когда команда отправится в гости к «Монако».