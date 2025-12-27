Скидки
«Алексей надругался над мифами про второй сезон». Шнякин — о Батракове

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин сравнил двух молодых российских полузащитников — Алексея Батракова из «Локомотива» и Матвея Кисляка из ЦСКА.

«Алексей надругался над мифами про второй сезон, но весна у него была не такая уж и очаровательная. Кисляк неимоверно прибавил на сложнейшей позиции, но к зиме явно устал. У Батракова рекорды, красивые и важные голы, а у Кисляка объёмы триатлета, пугающая вездесущность. У Батракова в 20 лет роль футболиста, который определяет результат в большом московском клубе, а у Кисляка такой уникальный набор качеств, что из-за него (и Облякова) Челестини решился на рискованный и непривычный для РПЛ футбол с двумя ЦП.

А ещё у Кисляка и Батракова много общего: молодые, неприлично талантливые, поразительно зрелые для своих позиций, ну и психологический возраст обоих почти ветеранский. Оба очень осознанные, серьёзные, ментально крепкие ребята. Свежие, приятные лица нашего футбола. Очень хочу пожелать обоим обойтись в новом году без травм, ведь количество матчей, нагрузки, которые они получают — всё это тоже уникальное для нашего современного футбола», — написал Шнякин в телеграм-канале.

Новости. Футбол
Все новости

