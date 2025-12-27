Кафанов: на сегодняшний день Сафонов — номер один в «ПСЖ», думаю, никто спорить не будет

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о роли голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ». До получения травмы россиянин принял участие в четырёх матчах клуба подряд. В первом матче после перелома руки Сафоновым за «ПСЖ» дебютировал 19-летний Ренато Марин.

— В Кубке Франции сыграл Марин, третий вратарь, это решение принималось уже после игры за Межконтинентальный кубок?

— Дело в том, что вратари узнают об этом только в день матча, у них так принято. Поэтому предварительно все думали, что будет играть Шевалье, в день матча переиграли. Наверное, хотят посмотреть, пока нет Матвея.

Шевалье они уже видели, он долгий период играл — где-то нормально, где-то с ошибками. Теперь хотят посмотреть на ещё одного вратаря, чтобы понимать, на кого дальше рассчитывать, если нет Матвея. Потому что на сегодняшний день Матвей — номер один в «ПСЖ», думаю, никто с этим спорить не будет, — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».