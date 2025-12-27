Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов: на сегодняшний день Сафонов — номер один в «ПСЖ», думаю, никто спорить не будет

Кафанов: на сегодняшний день Сафонов — номер один в «ПСЖ», думаю, никто спорить не будет
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о роли голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ». До получения травмы россиянин принял участие в четырёх матчах клуба подряд. В первом матче после перелома руки Сафоновым за «ПСЖ» дебютировал 19-летний Ренато Марин.

— В Кубке Франции сыграл Марин, третий вратарь, это решение принималось уже после игры за Межконтинентальный кубок?
— Дело в том, что вратари узнают об этом только в день матча, у них так принято. Поэтому предварительно все думали, что будет играть Шевалье, в день матча переиграли. Наверное, хотят посмотреть, пока нет Матвея.

Шевалье они уже видели, он долгий период играл — где-то нормально, где-то с ошибками. Теперь хотят посмотреть на ещё одного вратаря, чтобы понимать, на кого дальше рассчитывать, если нет Матвея. Потому что на сегодняшний день Матвей — номер один в «ПСЖ», думаю, никто с этим спорить не будет, — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Фанаты «ПСЖ» сочинили песню в честь Сафонова. Видео
Истории
Фанаты «ПСЖ» сочинили песню в честь Сафонова. Видео
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android