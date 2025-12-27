«Барселона» нацелилась на двух защитников из Бундеслиги — Sport.es

Спортивное руководство «Барселоны» следит за защитником «Вольфсбурга» Константиносом Кульеракисом и защитником «Гамбурга» Лукой Вушковичем (арендован у «Тоттенхэма»). Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, крайне маловероятно, что каталонский клуб приобретёт кого-то из названных футболистов в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Кульеракис принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Вушкович сыграл 15 матчей, в которых забил два гола. Контракт защитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

