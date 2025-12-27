Скидки
Каземиро был шокирован заменой в матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

Каземиро был шокирован заменой в матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро был сильно удивлён заменой во втором тайме матча 18-го тура АПЛ с «Ньюкаслом». На 60-й минуте встречи на «Олд Траффорд» главный тренер Рубен Аморим неожиданно вывел бразильца из игры, заменив его на защитника Лени Йоро. Каземиро явно не мог поверить, когда увидел свой номер на табло, и эмоционально отреагировал на решение тренера.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Доргу – 24'    

После замены Каземиро «Манчестер Юнайтед» усилил оборону и смог выдержать давление со стороны «Ньюкасла», сохранив небольшое преимущество. Эта победа позволила команде приблизиться к борьбе за место в первой четвёрке АПЛ.

Следует отметить, что это был 16-й матч Каземиро в текущем сезоне за «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

