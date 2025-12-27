Скидки
Главная Футбол Новости

«Балтика» объявила о расторжении контрактов с двумя футболистами

«Балтика» в телеграм-канале объявила о расторжении контрактов по взаимному соглашению с защитниками Амиром Мохаммадом и Диего Луной.

«Мы благодарим Амира и Диего за пройденный путь, самоотдачу и стремление побеждать вместе с балтийцами и желаем удачи в дальнейшей футбольной карьере», — написано в сообщении калининградского клуба.

Мохаммад перешёл в «Балтику» в июле минувшего года. За этот период футболист принял участие в 39 матчах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Луна стал игроком «Балтики» в феврале 2024 года. Венесуэльский защитник провёл за калининградскую команду 25 матчей.

