«Один поработал уже — тренер сборной». Ловчев высказался о недоверии к Гусеву в «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил перспективы российского специалиста Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо». Ранее бело-голубые объявили о подписании контракта до конца сезона с тренером, который возглавлял команду в статусе исполняющего обязанности.

— Может ли Гусев стать открытием 2026 года?

— Ролан Гусев — какое может быть открытие? Он в нашем футболе уже столько находится и как футболист, и как тренер.

— Как главный тренер команды Мир Российской Премьер-Лиги.

— Уже был! Совсем недавно всё время стоял вопрос: «А в «Спартаке» будет этот [Вадим Романов] тренер или Ролан Гусев будет в «Динамо»? Или сейчас, когда подписали на полгода — это не доверие по большому счёту. Если вы определились, значит, дайте ему работать больше — и всё.

— Так дают же?

— Чего дают? Полгода? Иди, поработай в «Динамо». Один поработал уже — тренер сборной, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».