Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Sport.es: Аке более интересен «Барселоне», чем Дисаси. Каталонцы хотят арендовать игрока

Sport.es: Аке более интересен «Барселоне», чем Дисаси. Каталонцы хотят арендовать игрока
Комментарии

В «Барселоне» считают, что профиль защитника «Манчестер Сити» Натана Аке больше соответствует команде Ханс-Дитера Флика, чем вариант с футболистом «Челси» Акселем Дисаси. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, нидерландский игрок с оптимизмом смотрит на возможность перехода в стан сине-гранатовых. Однако эта сделка осложняется желанием «горожан» либо осуществить полноценный трансфер Аке, либо сделать его частью другого перехода, в то время как «блауграна» рассматривает вариант с арендой, предполагающей право выкупа.

Аке играет за «горожан» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

