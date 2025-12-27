Скидки
Экс-игрок «Спартака» Абена — о Станковиче: он правда хотел всего наилучшего для команды

Экс-игрок «Спартака» Абена — о Станковиче: он правда хотел всего наилучшего для команды
Комментарии

Экс-игрок «Спартака» и защитник турецкого клуба «Газиантеп» Миэнти Абена высказался о работе Деяна Станковича в московском клубе. Футболист отметил, что серб стремился добиться успеха с красно-белыми.

«Я видел, что Станкович покинул «Спартак» и вернулся в свой родной клуб в Сербии. Желаю ему удачи на новом пути. Уверен, у него всё получится в «Црвене Звезде». Деян правда хотел всего наилучшего для «Спартака». Он жаждал добиться успеха», — приводит слова Абены Legalbet.

22 декабря «Црвена Звезда» официально объявила о назначении 47-летнего Станковича на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду с 2019 по 2022 год, за это время клуб трижды становился чемпионом Сербии и дважды завоёвывал Кубок страны. В ноябре сербский специалист покинул «Спартак», где работал с лета 2024 года. Под его руководством команда провела 64 матча, одержав 37 побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев 17 поражений.

