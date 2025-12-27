Скидки
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
23:00 Мск
Холанд, Мбаппе, Ямаль — в сборной сезона в Европе по версии Goal

Футбольный интернет-портал Goal составил символическую сборную сезона в Европе на текущий момент. В команду были включёны футболисты, которые, по мнению ресурса, оказывают наибольшее влияние в своих клубах.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид).

Центральные защитники: Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»).

Правый защитник: Юрриен Тимбер («Арсенал»).

Левый защитник: Нуну Мендеш («ПСЖ»).

Центральные полузащитники: Педри («Барселона»), Витинья («ПСЖ»).

Правый нападающий: Ламин Ямаль («Барселона»).

Левый нападающий: Луис Диас («Бавария»).

Форварды: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид).

Самые дорогие футболисты:

