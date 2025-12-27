Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Две фамилии только фигурируют». Генич — о кандидатах на пост главного тренера «Спартака»

«Две фамилии только фигурируют». Генич — о кандидатах на пост главного тренера «Спартака»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о кандидатах на пост главного тренера московского «Спартака». На финише первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги команду покинул сербский специалист Деян Станкович.

«Мне кажется, совет директоров сейчас готов согласовать любого. Потому что, возвращаясь к истории с назначением тренера в «Динамо», найти тренера не так просто. Они многих российских тренеров даже не рассматривают, некоторых вообще отметают моментально.

И, разумеется, две фамилии только фигурируют: Романов с той же самой компромиссной историей до конца сезона, либо Карседо как тренер, который добился довольно хорошего результата для «Пафоса». Помимо того что стал чемпионом, он вывел команду в Лигу чемпионов, он четыре раунда прошёл», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Забирай iPhone 17 — лучший подарок на НГ!
Забирай iPhone 17 — лучший подарок на НГ!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymJMPD4
Материалы по теме
«Спартак» выбрал главного тренера. Ждут экс-помощника Эмери — он сотворил сенсацию в ЛЧ «Спартак» выбрал главного тренера. Ждут экс-помощника Эмери — он сотворил сенсацию в ЛЧ
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android