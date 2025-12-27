Скидки
Инсайдер Орнштейн высказался о планах «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке

Футбольный журналист Дэвид Орнштейн заявил, что «Манчестер Юнайтед» скорее не будет искать альтернативные варианты усиления атаки в случае срыва трансфера форварда «Борнмута» Антуана Семеньо, а также назвал позиции, усиление которых для «красных дьяволов» является приоритетом.

«Что касается Семеньо, думаю, это была скорее рыночная возможность, они хотели подписать его, а не сразу сосредотачиваться на этой позиции. Это не значит, что они обязательно будут искать альтернативу на этой позиции атакующего полузащитника сейчас или летом, но думаю, что в какой-то момент это будет в планах.

Их основной фокус — полузащита и позиция «шестёрки». Никогда не говори «никогда», но не уверен, что это произойдёт в январе, думаю, лето гораздо более вероятно. Эллиот Андерсон, Адам Уортон, Карлос Балеба — думаю, они будут среди пяти—шести вариантов, которые «Манчестер Юнайтед» станет рассматривать.

Мы видели слухи о Рубене Невеше и Джеймсе Гарнере, но мне ничего конкретного по этому поводу неизвестно», — сказал Орнштейн в видео, опубликованном в соцсети X.

