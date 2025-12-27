Бартезаги — в шорт-листе «Арсенала», «Милан» оценивает игрока в € 45 млн — Брус

«Арсенал» включил 19-летнего крайнего защитника «Милана» Давиде Бартезаги в список трансферных целей на зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Caught Offside Марк Брус.

По информации источника, итальянский клуб оценивает игрока в € 45 млн и не рассматривает вариант с его продажей нынешней зимой. Подчёркивается, что за Бартезаги также следят «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид.

В нынешнем сезоне Бартезаги принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

