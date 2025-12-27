Агент Карпукаса отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к полузащитнику

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Артёма Карпукаса, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Краснодара». Ранее сообщалось, что опорник железнодорожников является приоритетной целью действующих чемпионов страны.

«К Артёму проявляют интерес многие клубы. Как только будет конкретная информация, вы всё узнаете. Интерес есть в том числе из-за рубежа», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Карпукас является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста 21 матч за клуб в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, в котором он отметился одной результативной передачей.