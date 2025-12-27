The Athletic раскрыл имена двух футболистов, интересующих «Челси»

«Челси» следит за центральным защитником «Ренна» Жереми Жаке и нападающим «Сент-Этьена» Джилианом Н'Гессаном. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, на текущий момент лондонский клуб не предпринимал конкретных шагов по приобретению указанных футболистов.

Также подчёркивается, что в связи с травматичностью Ромео Лавиа в «Челси» рассматривают вариант с усилением центральной зоны полузащиты летом.

20-летний Жаке в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах Лиги 1, в которых не отметился результативными действиями. 17-летний Н'Гессан провёл три встречи во всех турнирах и забил один гол.

Сколько стоят молодые футболисты: