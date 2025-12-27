«Милан» предложил Меньяну новый долгосрочный контракт с зарплатой € 7 млн за сезон

«Милан» сделал официальное предложение своему капитану и вратарю Мику Меньяну о продлении контракта. Об этом сообщает Football Italia.

Клуб стремится удержать своего ключевого игрока. Французскому голкиперу предложена заработная плата около € 7 млн за сезон без учёта бонусов.

Действующий контракт Меньяна рассчитан до июня 2026 года, однако «Милан» предлагает долгосрочное соглашение до 2029 года с возможностью продления до 2030 года или прямое продление до 2030 года. Варианты замены, такие как Дзион Судзуки и Уго Соуза, рассматриваются только в случае отказа Меньяна от нового контракта.

В этом сезоне французский голкипер провёл 18 матчей за миланский клуб, в восьми из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет € 25 млн.