«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 27 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия). В качестве главного арбитра матча выступит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ноттингем Форест»: Виктор, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Савона, Андерсон, Домингес, Хатчинсон, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Жезус.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Рейндерс, Шерки, Фоден, Холанд.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ноттингем Форест» набрал 18 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, у команды 37 очков.