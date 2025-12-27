Скидки
Кечинов — о Бабаеве в «Спартаке»: была история с Ташаевым — ничем хорошим не закончилась

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном переходе нападающего Ульви Бабаева из московского «Динамо» в стан красно-белых.

«Читал о возможном переходе Бабаева из «Динамо» в «Спартак». Мне кажется, это просто слухи. Не думаю, что «Динамо» отпустит молодого и перспективного парня. В нынешнее время я во всё верю, но это воспитанник. Да, была похожая история с Ташаевым, но она ничем хорошим не закончилась. Бабаеву надо подумать, если интерес действительно есть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полузащитник Александр Ташаев является выпускником академии «Динамо». В 2018 году игрок перешёл в «Спартак», футболистом которого являлся до 2021 года. В 2024 году сообщалось, что Ташаев завершил карьеру в возрасте 29 лет.

