Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Реал» может купить игрока на замену Себальосу за € 60 млн — The Athletic

Мадридскому «Реалу» интересен 19-летний полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит. Об этом сообщает The Athletic.

Как подчёркивает источник, минувшим летом «сливочные» рассматривали нидерландского футболиста в качестве замены для 29-летнего Даниеля Себальоса. «АЗ Алкмар» не намерен отпускать Сита в зимнее трансферное окно и рассчитывает выручить с его будущей продажи около € 60 млн. Помимо «Реала», интерес к полузащитнику проявляют «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия».

В нынешнем сезоне Смит принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

