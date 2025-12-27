«ЦСКА движет понимание состояния здоровья Игоря». Генич — об обмене Дивеева на Гонду

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о возможном обмене защитника Игоря Дивеева на форварда Лусиано Гонду между ЦСКА и «Зенитом». Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали детали сделки.

«Если мы с разных точек зрения посмотрим на эту историю, думаю, ЦСКА движет исключительно понимание состояния здоровья Игоря. Так как он имеет определённые сложности с травмами и немало матчей пропускает, думаю, ЦСКА через Эдуарда Безуглова (главный врач клуба. — Прим. «Чемпионата») всё это анализирует. Не так давно Дивеев подписал новый пятилетний контракт с ЦСКА. Не будем об этом забывать. Мне кажется, без одобрения медицинского штаба эта сделка была бы просто невозможна.

Здесь, конечно, если ЦСКА приобретёт условного Андраде и Гонду, конечно, ЦСКА выгодоприобретатель. Потому что он возьмёт хорошего нападающего и ещё одного хорошего защитника. У них проблем с русским костяком нет ввиду предстоящего лимита. Но Игорь на данный момент — один из лучших центральных защитников. Думаю, что ЦСКА как команда дальновидная очень хорошо просчитывает потенциал этой сделки», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».