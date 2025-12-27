Экс-судья Ла Лиги: после удаления Роналду, меня убрали с матчей «Реала» на два года

Бывший судья Ла Лиги Хавьер Эстрада Фернандес заявил, что он был отстранён на два года от работы на матчах с участием мадридского «Реала» после показа красной карточки экс-нападающему «сливочных» Криштиану Роналду.

Вероятно, речь идёт об игре 13-го тура Примеры сезона-2009/2010 между «Реалом» и «Альмерией» (4:2). Фернандес удалил Роналду на 88-й минуте.

«После того как я удалил Криштиану Роналду в 2009 году, почти два года не судил матчи «Реала». После той игры, когда я вернулся домой, мне позвонил глава судейской коллегии Санчес Арминио. Он сказал, что ему не понравилось произошедшее, этот эпизод будет на первых полосах всех национальных спортивных газет, намекнул, что это повлечёт последствия.

В футболе есть тёмная сторона, которая неизвестна или которую люди не хотят знать, есть те, кто пользуются ей в своих целях», — приводит слова Фернандеса Sport.es со ссылкой на его YouTube-канал.

Материалы по теме «Величайший игрок «Реала». Васкес вспомнил об уходе Роналду из клуба в 2018 году

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: