Кечинов: лучшее время Зобнина ушло, он больше как проводник тренерских идей на поле

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о продлении контракта с полузащитником красно-белых Романом Зобниным. Новое соглашение с хавбеком рассчитано до лета 2027 года.

«Зобнин не является основным футболистом «Спартака». Да, он самый авторитетный игрок в команде, находится в «Спартаке» дольше всех. Однако как такового места в стартовом составе у него нет. Он выходит, когда необходимо закрыть ту или иную позицию. Креативный футболист, который может сыграть на многих позициях. При этом лучшее время Зобнина уже ушло.

Думаю, его продлили из-за того, что он имеет авторитет в раздевалке, может подсказать. Зобнин больше как проводник тренерских идей на футбольном поле. Повторюсь, игроком основного состава Зобнин уже давно не является», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.