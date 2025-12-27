Лука Зидан объяснил выбор в пользу Алжира на Кубке африканских наций 2025 года

Вратарь сборной Алжира Лука Зидан рассказал о своём решении представлять Алжир на Кубке африканских наций 2025 года в Марокко. 27-летний игрок, сын известного французского футболиста и тренера Зинедина Зидана, дебютировал за сборную Алжира в матче 1-го тура группового этапа КАН с Суданом, который завершился со счетом 3:0.

«Мой дед поощрял меня в том, чтобы играть за Алжир… Он хотел, чтобы я гордился своим происхождением.

Мой отец сказал мне сделать свой выбор и сделать его с уверенностью. Присутствие семьи на турнире придаёт мне ещё больше сил, чтобы защищать флаг Алжира», — приводит слова Луки Зидана Dailysports.