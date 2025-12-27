Скидки
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Футбол Новости

Гаврилов: почему Зобнину не продлить контракт, если он устраивает «Спартак»?

Гаврилов: почему Зобнину не продлить контракт, если он устраивает «Спартак»?
Комментарии

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о продлении клубом контракта с полузащитником Романом Зобниным. Новое соглашение с хавбеком рассчитано до лета 2027 года.

«А почему Зобнину не продлить контракт со «Спартаком»? Если он их устраивает, то чего искать кого-то другого? Пусть играет, пусть тренируется!» — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Роман Зобнин защищает цвета «Спартака» с лета 2016 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 19 матчей за красно-белых в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, в которых он отметился одним голом.

