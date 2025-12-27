Скидки
Главная Футбол Новости

Йылдыз хочет оклад в £ 5 млн в год, игрок интересен «Арсеналу» и «Челси» — TuttoJuve

Йылдыз хочет оклад в £ 5 млн в год, игрок интересен «Арсеналу» и «Челси» — TuttoJuve
Комментарии

Крайний нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз не достиг соглашения с клубом о продлении контракта, заканчивающегося летом 2029 года. Футболист хочет зарабатывать £ 5 млн в год (€ 5,7 млн), однако эта сумма ставит итальянский гранд в затруднительное положение. Об этом сообщает TuttoJuve.

По информации источника, оклад в £ 5 млн (€ 5,7 млн) в год не отпугивает клубы из чемпионата Англии. «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к 20-летнему вингеру, в котором видят универсального футболиста, способного играть на обоих флангах нападения, а также на позиции атакующего полузащитника.

В нынешнем сезоне Йылдыз принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Сколько стоят молодые футболисты:

