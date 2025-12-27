Скидки
Главная Футбол Новости

Воспитанника ЦСКА Адамса расстреляли и избили в подмосковном Звенигороде — источник

Воспитанника московского ЦСКА Лайонеля Адамса расстреляли и избили в буфете в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По информации источника, на 31-летнего футболиста напали 10 человек. Сначала произошёл словесный конфликт, однако затем один из его участников достал пистолет и выстрелил в игрока. Остальные начали бить Лайонеля.

Подчёркивается, что затем очевидцы инцидента вызвали скорую помощь, которая экстренно госпитализировала футболиста. В больнице врачи диагностировали у него пулевое ранение бедра и рваную рану губы.

31-летний Адамс являлся футболистом ЦСКА до 2014 года.

